Фестиваль-форум кадетского движения пройдет на Поклонной горе

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Фестиваль-форум кадетского движения состоится 28 мая на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

В этом году мероприятие будет посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне, а также продолжит традицию парада кадетского движения "Не прервется связь поколений".

Фестиваль начнется в 12:00 на территории музея "Главные оружейные реликвии армии" ("Г.О.Р.А.") и парка Победы. Вход на мероприятие будет свободный, гостей ждут четыре тематические зоны: спортивная, практическая, творческая и профориентационная.

В спортивном кластере пройдут турниры по мини-футболу, баскетболу, гандболу, лазертагу, арчертагу и тэг-регби, а также автограф-сессии, встречи с чемпионами и мастер-классы спортивных федераций.

Гостей практической зоны ждут интерактивные выставки и мастер-классы, которые будут посвящены тактической медицине, управлению БПЛА, огневой подготовке и VR-обучению.

В творческом кластере зрители смогут наблюдать выступления лучших кадетских коллективов. Здесь же будут находиться выставки и фотозоны, посвященные казачьей культуре и народным промыслам. Наконец, в профориентационном кластере будут представлены экспозиции силовых ведомств и вузов – партнеров проекта.

Мероприятие завершится концертом популярных российских исполнителей в 17:00.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Солома" телеканала Москва 24 впервые пройдет в кинопарке "Москино" 7 и 8 июня с 14:00 до 22:00. В этом году мероприятие стало участником проекта "Лето в Москве". В дни фестиваля можно насладиться этнической, романтичной, поп-, рок- и соул-музыкой, познакомиться с процессом создания кино.

Помимо этого, в олимпийском комплексе "Лужники" 24 мая пройдет фестиваль школьного спорта, участниками которого станут более 25 тысяч человек. В их числе – учащиеся школ и колледжей, педагоги и тренеры.