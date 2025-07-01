MBS: причиной смерти россиянки в Осаке стал тепловой удар

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Причиной смерти 50-летней россиянки Елены Ито в японской Осаке стал тепловой удар. Об этом сообщает телеканал MBS со ссылкой на материалы следствия.

По информации правоохранительных органов, результаты вскрытия показали, что женщина могла уйти из жизни утром 26 июня. При этом, учитывая множественные травмы на лице Ито и раны на ее руке, полиция не исключила, что она могла скончаться от теплового удара после того, как ее избили. В связи с этим дело расследуется как убийство.

Телеканал Fuji со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы указал, что следы побоев на теле Ито свидетельствуют о ее попытках защищаться. По мнению следователей, после избиения женщина не могла двигаться.

По данным журналистов, в квартире, где ее обнаружили, находилось три кондиционера, однако ни один из них не работал. В те дни температура в городе достигала 33 градусов.

Представители телеканала также добавили, что, по предварительной информации, из квартиры ничего не пропало, а входная дверь была закрыта.

О случившемся стало известно 28 июня. По предварительной информации, 50-летняя россиянка была найдена мертвой в квартире, где она проживала одна. СМИ сообщили, что в полицию обратился муж женщины. Он проживает отдельно и не мог связаться с женой несколько дней.

