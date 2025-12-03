Пропавшая в Турции россиянка с сыном задержаны на границе с Сирией

Фото: телеграм-канал SHOT

Гражданка РФ Дарья Лучкина, которая пропала вместе с сыном в Турции в конце ноября, была задержана при попытке пересечь границу с Сирией по просроченным паспортам. Об этом РИА Новости рассказали в российском генконсульстве в Стамбуле.

На данный момент женщину с ребенком привезли в депортационный центр в Адане. Дипломаты планируют оформить для семьи свидетельство, которое нужно для прибытия в Россию. Однако в консульстве уточнили, что сроки возвращения Лучкиной с сыном на родину зависят от процедур, проводимых Турцией.

По данным генконсульства, жалоб на здоровье от женщины и ребенка не поступало. При этом дипломаты подчеркнули, что мать Лучкиной оповещена о случившемся.

Об исчезновении в Турции москвички и ее 10-летнего сына стало известно 24 ноября. Родные женщины рассказывали, что 32-летняя россиянка 17 октября сообщила о поездке на корпоратив. Когда у нее спросили, зачем брать с ребенка, та ответила, что другие сотрудники тоже приедут с детьми.

Однако выяснилось, что никакого мероприятия не было. Оказалось, что Лучкина с ребенком улетела в Стамбул, после чего связь с ними пропала. В квартире, где они жили, остались вещи, новый планшет и телефоны пропавших. Волонтеры сообщали, что в Турции россиянку с сыном встретил некий человек на автомобиле.

Близкие указывали, что женщина на протяжении нескольких месяцев вела себя замкнуто и неразговорчиво. Лучкина не состоит в браке с отцом сына и почти с ним не общалась. Кроме того, она увлеклась турецкими сериалами.

