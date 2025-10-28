Форма поиска по сайту

28 октября, 13:16

Политика

Лукашенко заявил, что не считает агрессивным шагом размещение в Белоруссии "Орешника"

Фото: kremlin.ru

Размещения ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии не является агрессивным шагом, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Пять европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Что нас упрекать?" – указал глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что размещение в стране данного оружия является ответными мерами на эскалацию в регионе и угрозы. По его словам, разговоры об "Орешнике" прекратятся, если европейские страны "от этого отойдут", но они "не хотят".

Ранее Владимир Путин рассказал о постановке "Орешника" на серийное производство. Президент РФ отметил, что первое оружие уже поступило в войска страны, а вопрос о его поставках Белоруссии будет закрыт в 2025 году. По его словам, специалисты обеих стран уже выбрали место для будущих позиций, сейчас ведется работа по их подготовке.

