Генпрокурор РФ предложил выработать меры против проникающих в СНГ афганских преступников

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Необходимо выработать дополнительные меры против преступников из Афганистана, которые под видом беженцев проникают на территорию СНГ, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов. Информация об этом появилась на сайте Генпрокуратуры РФ.

Такое предложение Краснов высказал на 31-м заседании Координационного совета генпрокуроров СНГ, которое проходило в Нур-Султане.

"Я предлагаю в течение двух месяцев проработать совместные дополнительные меры по обеспечению защищенности наших территорий от проникающих из Афганистана под видом беженцев террористов, наркоторговцев и иных преступных элементов", – подчеркнул Краснов.

На заседании утвердили план по реализации программы сотрудничества СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах в 2021–2025 годах.

Ранее представители "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) заявили о намерении выступить на Генассамблее ООН. В качестве постпреда Афганистана они выдвинули кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина.