Джонсон и Байден назвали условие для признания талибов

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Фото: depositphotos/junek.jakub@gmail.com
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден объявили условие, при котором станет возможным признание радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом рассказал представитель британского премьера после переговоров лидеров.
Встреча Джонсона и Байдена прошла в среду, 22 сентября. В ходе переговоров политики обсудили ряд международных тем.
Как передает ТАСС, политики условились, что международное признание талибов должно иметь скоординированный характер и не быть безусловным.
"Любое международное признание "Талибана" должно координироваться и сопряжено с уважением этой группой прав человека", – заявил представитель Джонсона.
В ходе переговоров премьер Британии и президент США признали, что дипломатический подход является самой правильной мерой по предотвращению гуманитарного кризиса в Афганистане.
"Лучший способ почтить память тех, кто отдал свои жизни, чтобы сделать Афганистан лучшим местом, – использовать все дипломатические и гуманитарные инструменты, которые находятся в нашем распоряжении", – добавляется в материале.
Ранее стало известно, что Джонсон и Байден договорились о подходе, который планируется использовать в вопросах отношений с Россией и Китаем. Он будет основываться на общих ценностях Великобритании и США.
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