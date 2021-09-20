Борис Джонсон хочет наладить отношения с Францией после скандала с подлодками – СМИ

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что хочет наладить отношения с Францией после скандала из-за решения британских властей создать оборонный альянс AUKUS с Соединенными Штатами и Австралией. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, по пути на Генассамблею ООН в Нью-Йорк Джонсон заявил журналистам, что "очень гордится" отношениями с Францией, и любовь Лондона к Парижу "неискоренима".

Накануне британская газета The Sunday Telegraph сообщила, что детали нового трехстороннего партнерства AUKUS между США, Великобританией и Австралией были согласованы еще на июньском саммите G7 во время встречи на высшем уровне, при этом президент Франции Эммануэль Макрон не был в курсе происходящего.

Новый альянс в области обороны и безопасности страны заключили 16 сентября, после чего в Канберре заявили о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое считалось контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения ударом в спину, уточнив, что доверие подорвано. По его словам, он в гневе из-за разрыва этого контракта.