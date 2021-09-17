Франция отозвала своих послов из США и Австралии

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Париж отзывает для консультаций своих послов из Австралии и Соединенных Штатов. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он также сообщил, что такие меры принимаются по "просьбе президента".

"Я принял решение немедленно отозвать в Париж для консультаций двух наших послов в Соединенных Штатах и ​​в Австралии. <...> Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США", – говорится в коммюнике, цитату из которого приводит РИА Новости.

Ранее Австралия, США и Великобритания создали новый альянс AUKUS в рамках договора о сотрудничестве в области безопасности и обороны. После этого австралийский премьер Скотт Моррисок заявил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией.

В знак протеста Франция отменила торжественные мероприятия в своем посольстве в Соединенных Штатах в честь 240-летия годовщины Чесапикского сражения.