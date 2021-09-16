Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на разрыв контракта с Австралией

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана на решение Австралии о разрыве контракта по подлодкам.

Она сравнила эту ситуацию с инициативой Парижа разорвать соглашение с Москвой на создание авианосцев "Мистраль".

"Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам "Мистраль". Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?" – написала Захарова в своем телеграм-канале.

До этого Жан-Ив Ле Дриан назвал ударом в спину решение Австралии создавать подлодки совместно с США и Великобританией.

"Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе в связи с разрывом этого контракта", – приводит "Газета.ру" слова Ле Дриана.

Министр также отметил, что Франция ждет объяснений от Канберры и Вашингтона.

В 2016 году французская судостроительная корпорация выиграла тендер на строительство нового подводного флота Австралии. Речь шла о 12 субмаринах. Это был крупнейший в истории Австралии оборонный заказ – около 40 миллиардов долларов США.

Ранее австралийский премьер Скотт Моррисон заявил, что Австралия намерена строить на своей территории атомные подводные лодки в рамках нового альянса AUKUS с Великобританией и Соединенными Штатами.

