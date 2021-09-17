Франция отменила торжественные мероприятия в США после скандала с подлодками – СМИ

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Франция отменила торжественные мероприятия в своем посольстве в Соединенных Штатах в честь 240-летия годовщины Чесапикского сражения.

По данным газеты The New York Times, такое решение принято из-за того, что Париж потерял контракт на строительство подводных лодок для Австралии на 66 миллиардов долларов, поскольку австралийские власти создали новый альянс с США и Великобританией.

Как пишет AFP, накануне Вашингтон "изо всех сил пытался сдержать" последствия отказа Австралии от сделки по субмаринам в пользу американских атомных подлодок.

В четверг, 16 сентября, США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового альянса AUKUS в рамках договора о сотрудничестве в области безопасности и обороны.

После этого австралийский премьер Скотт Моррисон заявил, что Австралия намерена строить на своей территории атомные подводные лодки, получив технологии по их разработке в рамках нового трехстороннего партнерства.