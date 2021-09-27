В РФ назвали условие для соблюдения моратория на ядерные испытания

18:50
Фото: AP Photo/John Minchillo
Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания при условии аналогичного подхода других ядерных держав. Об этом заявил первый заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
Он отметил, что Россия обеспокоена устойчивостью режима нераспространения ядерного оружия.
"В свете некоторых последних новостей о создаваемых военно-технологических альянсах у нас возникает озабоченность относительно режима нераспространения ядерного оружия", – приводит его слова ТАСС.
Полянский подчеркнул, что будущее Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) остается неопределенным, потому что правительства некоторых стран до сих пор его не ратифицировали.
"Государства, сделавшие свой выбор в пользу Договора, не могут в полной мере опереться на него. К сожалению, восемь стран из "Приложения 2" к Договору, чья ратификация необходима для его вступления в силу, до сих пор не смогли предпринять практические действия для его подписания или ратификации", – заключил он.
Ранее в ООН выразили надежду, что Китай сохранит принцип неприменения ядерного оружия. Замгенсека организации Идзуми Накамицу отметила, что Китай был глубоко привержен принципу неприменения ядерного оружия первым.
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