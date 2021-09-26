В ООН понадеялись, что Китай сохранит принцип неприменения ядерного оружия

00:59
Фото: depositphotos/ognjen1234
В ООН выразили надежду, что Китай сохранит принцип неприменения ядерного оружия. Об этом заявила замгенсека организации Идзуми Накамицу в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что бывший заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвала власти Китая отказаться от политики неприменения ядерного оружия. По мнению политика, Пекину стоит дать отпор новым союзам Вашингтона, в частности, альянсу AUKUS.
В своем комментарии Накамицу выразила надежду, что такого развития событий не случится.
"Китай был глубоко привержен принципу неприменения (ядерного оружия. – Прим. ред.) первым", – подчеркнула представитель ООН.
Она понадеялась, что в данной политике КНР не случится изменений.
Ранее в США назвали Россию главной военной угрозой. Такое мнение высказал глава Северного командования американских ВС Глен Ван Херк.
По словам генерала Соединенных Штатов, Китай является долгосрочной военной угрозой, при этом Россия опасна уже сейчас.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: