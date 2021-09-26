В ООН понадеялись, что Китай сохранит принцип неприменения ядерного оружия

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В ООН выразили надежду, что Китай сохранит принцип неприменения ядерного оружия. Об этом заявила замгенсека организации Идзуми Накамицу в беседе с РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что бывший заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвала власти Китая отказаться от политики неприменения ядерного оружия. По мнению политика, Пекину стоит дать отпор новым союзам Вашингтона, в частности, альянсу AUKUS.

В своем комментарии Накамицу выразила надежду, что такого развития событий не случится.

"Китай был глубоко привержен принципу неприменения (ядерного оружия. – Прим. ред.) первым", – подчеркнула представитель ООН.

Она понадеялась, что в данной политике КНР не случится изменений.

Ранее в США назвали Россию главной военной угрозой. Такое мнение высказал глава Северного командования американских ВС Глен Ван Херк.

По словам генерала Соединенных Штатов, Китай является долгосрочной военной угрозой, при этом Россия опасна уже сейчас.