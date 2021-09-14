Военные эксперты прокомментировали слова генерала США о войне с Китаем и Россией

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Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин и военный эксперт Алексей Леонков прокомментировали в беседе с RT заявление заместителя председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена о том, что мир ожидают разрушительные последствия, если Штаты вступят в войну с Россией и Китаем.
Подберезкин назвал это заявление не новым, поскольку американцы регулярно проводят подобного рода исследования.
"Я встречал подобные, но еще с середины прошлого десятилетия, их проводила корпорация RAND и другие организации. В любом случае эти последствия были катастрофическими уже тогда", – сказал он.
В свою очередь, Леонков заметил, что в доктринальных документах США и НАТО Россию и Китай обозначили как военных противников. Он считает, что заявление Хайтена можно расценивать как некий вывод, согласно которому, если дальше "разговаривать с позиции силы", то РФ и Китай будут только сближаться.
Ранее Хайтен заявил, что Соединенные Штаты не хотят войны с Россией, которая обладает модернизированным ядерным оружием. Он отметил, что российские ядерные силы более модернизированы, чем американские, поэтому Вашингтон должен ускорить бюрократические процедуры для модернизации оружия, чтобы конкурировать с Москвой и Пекином.
Также Хайтен заявил, что война с Россией и Китаем приведет к разрушительным последствиям для всего мира, поэтому цель США должна состоять в том, чтобы никогда не вести вооруженный конфликт с этими странами.
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