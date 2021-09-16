Конгрессмены призвали Байдена сократить расходы на ядерное оружие

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Группа конгрессменов-демократов призвала президента США Джо Байдена сократить расходы на ядерное вооружение. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ, направленный в администрацию Белого дома.

В сенате США отметили, что запрос бюджета на 2022 финансовый год не отвечает усилиям по снижению зависимости страны от подобного оружия.

"В рамках настоящего бюджета предусмотрено использование 634 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления всех средств доставки, вооружений и боеголовок в ядерном арсенале США", – отметили авторы письма.

Они утверждают, что проект бюджета сохраняет или увеличивает расходы на каждую программу ядерного оружия, которую предлагал бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

"Мы просим вас отменить решения администрации Трампа по увеличению расходов на дорогостоящее, ненужное и очень опасное ядерное оружие", – говорится в письме.

Конгрессмены призвали американского лидера установить стратегию в отношении ядерного оружия, которая ограничивала бы роль такого вооружения в вопросах национальной безопасности и сократила бы расходы.

Ранее несколько конгрессменов-демократов направили письмо в администрацию Байдена, в котором дали рекомендации по поводу американской ядерной политики.

Парламентарии считают, что Вашингтону следует повернуть вспять опасную гонку ядерных вооружений и продолжить сотрудничество с Москвой и Пекином. В письме они предложили обозначить как приоритет переговоры о новом соглашении с Россией в "Обзоре ядерной политики", над которым сейчас работает администрация Байдена.

