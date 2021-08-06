Экс-разведчица из США испугалась ядерной войны с Россией

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Ядерная война между США и Россией представляет реальную угрозу, считает офицер военной американской разведки в отставке Ребекка Коффлер.

По ее мнению, такая опасность существует с момента распада СССР из-за наличия у Москвы и Вашингтона двух "диаметрально противоположных мировоззрений", а предпосылка к началу будущего конфликта заключается в модернизации российского ядерного вооружения.

"Россия – единственная страна, которая обладает способностью уничтожить США с помощью ядерных ударов, которые могут быть нанесены с суши, моря и воздуха. Нет никаких сомнений в том, что Россия готовится к ядерному конфликту с США и НАТО", – написала она в своей статье для The Hill.

По мнению Коффлер, Россия регулярно проверяет реакцию Соединенных Штатов, разрабатывая стратегические бомбардировщики "для полетов вблизи границ США".

"Нестратегическое ядерное оружие, в котором Россия имеет преимущество над Соединенными Штатами, также рассматривается Москвой как надежный способ установить так называемое "эскалационное господство", – считает она.

Ранее директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что Вашингтон будет провоцировать Москву на открытый конфликт учениями НАТО близ российских границ. Обнаружив слабые места в обороне, США предпримут попытки провокаций, отметил эксперт.