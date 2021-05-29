Генерал предупредил об угрозе РФ из-за развала ядерной триады США

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Развал ядерной триады США может обернуться развязыванием масштабного конфликта, поэтому российские силы и средства ядерного сдерживания должны пребывать в высокой степени готовности. Об этом заявил военный эксперт, доктор политических наук, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов.

По его словам, развал ядерного комплекса США является вызовом для РФ. России необходимо быть к этому готовой.

"При необходимости, а необходимость такая будет, надо разработать положение предупреждаемого проецирования силы, то есть адекватной реакции, потребуется также совершенствование нормативно-правовой базы в развитие этих и других документов", – приводит слова Карпова РИА Новости.

Специалист пояснил, что американская ядерная триада в настоящее время находится в не лучшем состоянии, а перспективы еще хуже.

По его словам, в составе ВМС США находятся 14 подводных лодок с ядерным оружием на борту, но срок их службы составляет несколько десятков лет.

Он подчеркнул, что через шесть лет им будет уже 46 лет, а последним в действующей серии – 30 лет.

"Как оставшиеся будут вести себя в период 2028-2040 годы – вопрос открытый", – добавил Карпов.

Кроме того, эксперт отметил, что в докладе Минэнерго США указано, что научно-производственная база этого ведомства в настоящее время не готова к серийному производству новых ядерных боезарядов для следующих образцов ракетного вооружения.

Ранее советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий заявил, что США развязали новый тип войны против России. По его словам, западные страны стараются избегать прямого столкновения с РФ, поскольку испытывают страх перед ее ядерным оружием и современной армией. По этой причине им пришлось развязать информационно-гибридную войну, считает специалист.

До этого директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что США будут провоцировать Россию на открытый конфликт. Сейчас НАТО проводит учения близ российских границ. Обнаружив слабые места в обороне, США предпримут попытки провокаций, отметил эксперт.