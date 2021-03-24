Политолог заявил, что США будут провоцировать Россию на открытый конфликт

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США будут прощупывать слабые места в обороне России и провоцировать на локальный открытый конфликт на границах РФ. Такое мнение высказал директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио КП.

Говоря о возможности повторения холодной войны, эксперт заявил, что это уже пройденный этап.

Он разобрал по шагам, как развивались отношения России и США последних лет. Сначала, по его словам, санкции вводились под благопристойными предлогами, а дальнейшее давление происходило на автомате. В финале санкционная политика приняла шквальный характер, подчеркнул Мухин.

Сейчас НАТО проводит учения близ российских границ. Обнаружив слабые места в обороне, США предпримут попытки провокаций, отметил эксперт.

"Призом является Европа. Европа как рынок сбыта товаров. США не скрывали того, что намерены вышвырнуть Россию с рынка", – сказал Мухин.

Эксперт высказался и по поводу Китая. По его мнению, Китай пытается использовать Россию как щит.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил возможность холодной войны между РФ и США. Он заявил, что Россия надеется на лучшее, однако всегда готова к худшему сценарию.