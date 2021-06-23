В ООН предупредили о наивысшем риске применения ядерного оружия

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Организация Объединенных Наций отмечает увеличение значимости ядерного оружия в национальных стратегиях и обеспокоена подобными перспективами. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу в ходе видеоконференции Фонда Карнеги.

Она добавила, что причинами нынешней ситуации являются наращивание ядерного порядка, гонка вооружений и региональная напряженность.

"Риск использования ядерного оружия в результате намеренных действий, инцидента или из-за просчета является самым высоким с момента холодной войны. <...> Мы наблюдаем отсутствие диалога, снижение прозрачности. Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться", – приводит слова Накамицу РИА Новости.

Замгенсека ОНН подчеркнула, что наибольшую опасность представляет риск неверного восприятия сигналов сторон и эскалации, поэтому, по ее мнению, лучшим решением для устранения ядерных рисков будет ликвидация таких вооружений.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия категорически против распространения оружия массового уничтожения. В частности, президент РФ отмечал, что проблему боевой ядерной программы КНДР следует решать не посредством введения санкций, а путем предоставления гарантий безопасности.