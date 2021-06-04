Путин заявил, что ядерная проблема КНДР должна решаться через гарантии безопасности

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Проблему боевой ядерной программы КНДР следует решать не посредством введения санкций, а путем предоставления гарантий безопасности, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия категорически против распространения оружия массового уничтожения и отметил, что руководство Северной Кореи это знает.

"Но решение этой проблемы должно строится не способом удушения Северной Кореи или дальнейших санкций в отношении этой страны, а наоборот – способом создания условий, которые гарантировали бы безопасность Северной Кореи", – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что потенциал ядерной триады России серьезно укрепился. По его словам, все плановые мероприятия в армии и на флоте в прошлом году были выполнены, несмотря на пандемию коронавируса.