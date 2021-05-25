Путин заявил об укреплении потенциала ядерной триады РФ

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Потенциал ядерной триады России серьезно укрепился, заявил Владимир Путин, открывая совещание с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, все плановые мероприятия в армии и на флоте в прошлом году были выполнены, несмотря на пандемию коронавируса.

"В прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме", – подчеркнул российский лидер.

Также глава государства заявил, что к завершению близятся испытания зенитных ракетных комплексов С-500, после чего они будут поставлены на вооружение российской армии.

"В ВКС около 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплексов С-500, испытания которого уже успешно завершаются", – сказал президент.

В ноябре прошлого года Путин заявил, что РФ продолжит и далее модернизировать свою ядерную триаду. По словам российского лидера, эта система является гарантией военной безопасности России. В глобальном смысле из этого следует и гарантия глобальной стабильности, уточнил глава государства.

Президент добавил, что новые ракетные и авиационные комплексы регулярно поступают в военные части. Путин отметил, что Россия рассчитывает поддерживать ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности.

