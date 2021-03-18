МИД РФ призвал западную ядерную тройку отказаться от угрожающей риторики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне планов Великобритании по увеличению ядерного потенциала призвала к ответственности западную ядерную тройку к отказу от угрожающей риторики.

"Ядерную тройку давно пора призвать к отказу от угрожающей риторики, перейти к практическому взаимодействию по укреплению международной безопасности и укреплению стратегической стабильности", – сказала она.

Ранее правительство Британии опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию. В ней говорится об увеличении количества ядерных боеголовок до 260, а также оборонных расходов.

Также в Лондоне объявили о готовности продолжать оказывать поддержку странам Восточной Европы, в том числе Украине, в противостоянии "угрозам", которые исходят от России.