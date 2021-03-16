В Лондоне заявили, что продолжат поддержку восточноевропейских стран в противостоянии с РФ

Фото: Monika Skolimowska/DPA/TAСС
Британские власти объявили о своей готовности продолжать оказывать поддержку странам Восточной Европы, в том числе Украине, в противостоянии угрозам, которые исходят от России. Об этом говорится в тексте оборонной и внешнеполитической стратегии Великобритании, передает РИА Новости.
В документе также уточняется, что Лондон сделает все, чтобы привлечь РФ к ответственности за нарушение норм международного права.
"Мы также будем поддерживать другие страны в восточноевропейском регионе и за его пределами, помогая им нарастить способность противостоять угрозам со стороны (российского) государства. В их число входит Украина, где мы продолжаем наращивать боеспособность вооруженных сил", – отмечается в стратегии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона, который охарактеризовал Россию как враждебное государство. По словам представителя Кремля, конфронтационный настрой Великобритании вызывает сожаление и озабоченность. При этом реальное состояние отношений между двумя странами он предложил рассмотреть после публикации доклада Джонсона.
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