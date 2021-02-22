Лондон попросит ООН отреагировать на "нарушения прав человека" в РФ

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Фото: TASS/EPA/MENAHEM KAHANA
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб выступит на открытии сессии Совета ООН по правам человека с призывом отреагировать на ситуацию в России, Белоруссии, Китае и Мьянме.
Как говорится в выдержке из заявления, распространенной британским министерством, в упомянутых странах права человека нарушаются систематически, что требует ответных действий международного сообщества.
В частности, Рааб призовет "других членов Совета рассмотреть, соответствуют ли действия России ее международным обязательствам" в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.
Кроме того, британский министр назвал состоявшиеся в прошлом году в Белоруссии выборы сфальсифицированными, а также заявил о "пытках, жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении" в отношении оппозиции.
Рааб добавил, что Великобритания продолжит поддерживать инициативы по сохранению темы Белоруссии в повестке дня до тех пор, пока "белорусский народ не сможет пользоваться своими демократическими правами и основными свободами".
Отдельная часть выступления министра будет посвящена положению в Синьцзяне на северо-западе Китая, где масштаб нарушений прав уйгуров "можно назвать промышленным".
"Грубые нарушения, о которых сообщается, включая пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин, чрезмерны и крайне распространены", – цитирует заявление ТАСС.
Комментируя ситуацию в Мьянме, глава британской дипломатии заявил о том, что обстановка в стране "становится все хуже", а кризис представляет опасность для народности рохинджа.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о немедленном освобождении Навального можно расценить как вмешательство во внутренние дела страны.
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