Евросоюз начал юридическую процедуру в отношении Лондона из-за Brexit

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Европейская комиссия инициировала юридическую процедуру в отношении Великобритании в связи с нарушением соглашения по выходу из состава Евросоюза. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Еврокомиссия направила сегодня письмо с официальным уведомлением Соединенному Королевству за нарушение основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии", – говорится в заявлении европейского органа.

В Еврокомиссии полагают, что Великобритания нарушила свои обязательства добросовестности.

1 февраля 2020 года Великобритания официально перестала быть членом ЕС. Таким образом была реализована воля британцев, которые на референдуме 2016 года с перевесом в 1,3 миллиона голосов (52 процента против 48) высказались за выход из ЕС.