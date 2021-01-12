Британским водителям не дали провезти бутерброды через голландскую таможню

Фото: AP/Peter Dejong

Таможенники Нидерландов конфисковали бутерброды с ветчиной у прибывших из Великобритании водителей. Свой поступок они объяснили тем, что британцам запрещено ввозить в страны ЕС определенные продукты.

Видеосюжет об этом, который ранее транслировался на голландском телевидении, опубликован на сайте газеты Guardian.

На кадрах таможенники объясняют водителям, что теперь они не могут ввозить в страны Евросоюза овощи, рыбу, мясо, фрукты и другие. Один из автомобилистов, у которого при себе были бутерброды с ветчиной, попросил оставить хотя бы хлеб, но получил отказ.

"Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль", – говорит таможенник.

Ранее Великобритания и Евросоюз согласовали параметры торговой сделки по Brexit. Оно состоит из двух тысяч страниц, его должен ратифицировать парламент. По данным СМИ, Лондон пошел на значительные уступки, в том числе в спорном вопросе рыболовства.