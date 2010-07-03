Эксперт оценил новое соглашение по Brexit между ЕС и Британией

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Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал новое соглашение между ЕС и Великобританией по Brexit, передает RT.

По его мнению, такое оперативное согласование говорит о том, что Евросоюз тоже заинтересован в скорейшем разрешении вопроса с Brexit.

"Подвешенное состояние бьет в том числе по вопросам самой организации деятельности ЕС. Если на этом фоне еще будут досрочные выборы (что вполне вероятно, особенно если сделка провалится), то это может привести к серьезному политическому кризису в Великобритании, который очень негативно может сказаться на Европейском союзе", – подчеркнул Абзалов.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по Brexit перед саммитом глав государств ЕС.

Также о достижении соглашения по Brexit сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Британский премьер добавил, что теперь парламент страны должен одобрить соглашение в эту субботу.

9 сентября вступил в силу принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit. Документ обязывает правительство Бориса Джонсона просить Брюссель об отсрочке выхода Великобритании из ЕС на три месяца – до 31 января 2020 года. Парламент настаивает на отсрочке, если Лондон и Брюссель не смогут согласовать условия будущего сотрудничества к 19 октября. Как отмечают политологи, закон направлен на то, чтобы избежать так называемого жесткого Brexit, который может обернуться долгосрочными негативными последствиями для британской экономики.

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС еще 29 марта 2019 года, но палата общин так и не одобрила проект соглашения об условиях Brexit. В Брюсселе сначала согласились отложить Brexit до апреля–мая, а потом перенесли его на 31 октября.