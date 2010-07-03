В Великобритании вступил в силу закон об отсрочке Brexit

19:58
19:58
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Фото: ТАСС/Toby Melville/PA Images
Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу 9 сентября. Документ получил королевскую санкцию Елизаветы II, передает телеканал Sky News.
Как отмечают политологи, закон направлен на то, чтобы избежать так называемого жесткого Brexit, который может обернуться долгосрочными негативными последствиями для британской экономики. Документ обязывает правительство Бориса Джонсона просить Брюссель об отсрочке выхода Великобритании из ЕС на три месяца – до 31 января 2020 года. Парламент настаивает на отсрочке, если Лондон и Брюссель не смогут согласовать условия будущего сотрудничества к 19 октября.
Однако британский премьер Борис Джонсон заявляет, что по-прежнему не собирается просить ЕС об отсрочке и будет добиваться выхода страны из Евросоюза не позднее 31 октября. Политик предложил провести досрочные выборы премьер-министра 15 октября.
Ранее сообщалось, что правящая Консервативная партия Великобритании утратила большинство в парламенте, когда ее ряды покинул бывший заместитель министра юстиции Филипп Ли. Политик присоединился к Либерально-демократической партии.
Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС еще 29 марта 2019 года, но палата общин так и не одобрила проект соглашения об условиях Brexit. В Брюсселе сначала согласились отложить Brexit до апреля–мая, а потом перенесли его на 31 октября.
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