Юнкер заявил о договоренности ЕС и Великобритании по Brexit

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по Brexit перед саммитом глав государств ЕС.

"Когда есть воля, есть и договоренность – и у нас она есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Соединенного Королевства... Я рекомендую саммиту принять эту сделку", – написал он в Twitter.

Также о достижении соглашения по Brexit сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы достигли нового замечательного соглашения..." – написал Джонсон в Twitter.

Британский премьер добавил, что теперь парламент страны должен одобрить соглашение в эту субботу.

9 сентября вступил в силу принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit. Документ обязывает правительство Бориса Джонсона просить Брюссель об отсрочке выхода Великобритании из ЕС на три месяца – до 31 января 2020 года. Парламент настаивает на отсрочке, если Лондон и Брюссель не смогут согласовать условия будущего сотрудничества к 19 октября. Как отмечают политологи, закон направлен на то, чтобы избежать так называемого жесткого Brexit, который может обернуться долгосрочными негативными последствиями для британской экономики.

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС еще 29 марта 2019 года, но палата общин так и не одобрила проект соглашения об условиях Brexit. В Брюсселе сначала согласились отложить Brexit до апреля–мая, а потом перенесли его на 31 октября.