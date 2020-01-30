ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit

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Совет Евросоюза утвердил соглашения об условиях выхода Велиобритании из состава сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

Со стороны Брюсселя процесс ратификации процесса, получившего название Brexit, полностью завершен, следует из заявления совета, распространенного после заседания.

Ранее соглашение по отделению Великобритании от ЕС подписали главы Европейского совета и Еврокомиссии. Кроме того, документ ратифицировали в Европарламенте.

Перед этим текст соглашения рассмотрели в Парламенте Великобритании. Соглашение затем одобрила королева страны Елизавета II.

Поскольку юридические формальности сделки улажены, Великобритания сможет покинуть Евросоюз уже с 31 января. Таким образом, в европейском сообществе останется 27 стран-членов.

