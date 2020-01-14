Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

18:09
Фото: AP Photo/Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил запрос лидера Шотландской национальной партии Николы Стерджен по передаче шотландскому законодательному собранию полномочий по проведению референдума о независимости, сообщает РИА Новости.
Свое решение Джонсон объяснил тем, что сама Стерджен и ее предшественник во время проведения референдума о независимости Шотландии 2014 года пообещали, что такое голосование будет проходить "раз в поколение".
Кроме того, премьер-министр добавил, что граждане Шотландии выразили свое согласие остаться в составе Соединенного Королевства, и представители как британских, так и шотландских властей пообещали данное решение уважать.
"Правительство Великобритании будет продолжать поддерживать демократическое решение шотландского народа и обещание, которое вы дали им. По этой причине я не могу согласиться ни на какую просьбу о передаче полномочий, которая может привести к следующему референдуму о независимости", – отметил Джонсон в ответном письме Стерджен.
Кроме того, премьер-министр Великобритании также подчеркнул, что проведение нового референдума может привести к продолжению многолетней политической стагнации Шотландии.
В декабре 2019 года правительство Шотландии направило Лондону официальный запрос о проведении референдума о независимости региона. Ранее сообщалось, что Шотландская национальная партия планирует провести референдум в 2020 году.
В 2014 году жители Шотландии решили оставить регион в составе Соединенного Королевства. Однако на референдуме о членстве в ЕС в целом Великобритания проголосовала за выход страны из Европейского союза, тогда как Шотландия – против.
Ранее сообщалось, что Лондон готовит собственные санкции в отношении граждан РФ, Ливии, КНДР и Саудовской Аравии. Предполагается, что новый санкционный режим вступит в силу после Brexit.
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