Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Фото: AP Photo/Frank Augstein

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил запрос лидера Шотландской национальной партии Николы Стерджен по передаче шотландскому законодательному собранию полномочий по проведению референдума о независимости, сообщает РИА Новости.

Свое решение Джонсон объяснил тем, что сама Стерджен и ее предшественник во время проведения референдума о независимости Шотландии 2014 года пообещали, что такое голосование будет проходить "раз в поколение".

Кроме того, премьер-министр добавил, что граждане Шотландии выразили свое согласие остаться в составе Соединенного Королевства, и представители как британских, так и шотландских властей пообещали данное решение уважать.

"Правительство Великобритании будет продолжать поддерживать демократическое решение шотландского народа и обещание, которое вы дали им. По этой причине я не могу согласиться ни на какую просьбу о передаче полномочий, которая может привести к следующему референдуму о независимости", – отметил Джонсон в ответном письме Стерджен.



Кроме того, премьер-министр Великобритании также подчеркнул, что проведение нового референдума может привести к продолжению многолетней политической стагнации Шотландии.

В декабре 2019 года правительство Шотландии направило Лондону официальный запрос о проведении референдума о независимости региона. Ранее сообщалось, что Шотландская национальная партия планирует провести референдум в 2020 году.

В 2014 году жители Шотландии решили оставить регион в составе Соединенного Королевства. Однако на референдуме о членстве в ЕС в целом Великобритания проголосовала за выход страны из Европейского союза, тогда как Шотландия – против.

Ранее сообщалось, что Лондон готовит собственные санкции в отношении граждан РФ, Ливии, КНДР и Саудовской Аравии. Предполагается, что новый санкционный режим вступит в силу после Brexit.