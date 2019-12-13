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В мире

11:15

В Британии консерваторы получили большинство в парламенте

за рубежом политика

Фото: ТАСС/ЕРА/FACUNDO ARRIZABALAGA

В Великобритании правящая Консервативная партия уже получила большинство в нижней палате парламента. Подсчеты голосов по итогам прошедших досрочных выборов продолжаются. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент известно, что партия премьер-министра Бориса Джонсона уже гарантировала себе 337 депутатских мандатов. Всего же в Палате общин насчитывается 650 мест.

Подобный исход событий позволит консерваторам формировать повестку дня, не оглядываясь на другие партии.

Отмечается, что Джонсон во время предвыборной гонки заявлял, что ставит основной целью осуществление Brexit сроком до 31 января.

Ранее сообщалось, что британский премьер в преддверии парламентских выборов креативно призвал народ на свою сторону. Он опубликовал в Сети видеоролик, в котором обыграл одну из сцен знаменитого фильма "Реальная любовь".

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