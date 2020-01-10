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Политика

13:11

Лондон готовит санкции, под которые могут подпасть россияне – СМИ

политика за рубежом

Фото: depositphotos/Fredex

Власти Великобритании готовятся запустить собственный санкционный режим, который, как ожидается, начнет действовать после Brexit, сообщает Financial Times.

По данным издания, которое ссылается на источники в правительстве страны, санкции могут ввести в отношении граждан РФ, Ливии, КНДР и Саудовской Аравии. Связаны они будут с предполагаемыми нарушениями прав человека.

Новый санкционный режим могут ввести сразу после выхода Королевства из Евросоюза 31 января. Уже в феврале или марте опубликуют подзаконные акты, которые будут включать список подпавших под санкции граждан, чьи активы на территории Великобритании заморозят.

Как пишет газета, санкции в Британии хотят ввести, чтобы продемонстрировать сохранение позиций страны после Brexit.

Ранее сообщалось, что Россия и Великобритания работают над изменениями в режиме торговли после Brexit.

Изначально Великобритания должна была выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако в британском парламенте не одобрили проект соглашения об условиях сепарации. В результате Евросоюз согласился предоставить отсрочку до апреля – мая, а впоследствии – до 31 октября.

В конце октября Евросоюз окончательно поддержал третью отсрочку до 31 января 2020 года.

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