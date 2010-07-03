В ЕС одобрили третью отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года

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Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку по выходу Великобритании из состава сообщества. Новый дедлайн назначен на 31 января 2020 года, сообщает ТАСС.

"27 (остающихся. – Прим. ред.) государств ЕС официально утвердили третью отсрочку, которая вероятно станет последней. Мои британские друзья, хорошо используйте ее", – заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Согласно официальному документу, Brexit может состояться и раньше – 1 декабря 2019 года или 1 января 2020 года. Такой вариант возможен в случае, если соглашение о выходе ратифицируют все стороны процесса.

По первоначальным соглашениям, Великобритания должна была выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако в британском парламенте не поддержали проект соглашения об условиях сепарации. В результате Евросоюз согласился предоставить отсрочку до апреля-мая, а впоследствии – до 31 октября.

Изначально процессом переговоров руководила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, однако политик была вынуждена подать в отставку, когда Brexit не состоялся. Ее сменил Борис Джонсон, который убеждал парламент покинуть ЕС с соглашением или без, но обязательно 31 октября. Образ нового премьер-министра даже стал самым популярным в Хеллоуин.