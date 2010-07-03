Великобритания сможет покинуть Евросоюз 1 ноября

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Великобритания покинет ЕС 1 ноября, если сделку одобрит британский парламент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление саммита глав государств и правительств ЕС по Brexit.

"Переговорщики ЕС и Великобритании на продолжавшихся непрерывно в течение двух последних суток переговорах согласовали тексты 100-страничного дополнительного протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также 25-страничной политической декларации", – говорится в документе.

В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что одобрение ЕС показывает на то, что заключение может быть уже совсем скоро.

"Европейский совет дал добро на это соглашение, и похоже на то, что мы очень близки к его заключению", – цитирует его слова.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по Brexit перед саммитом глав государств ЕС. Также о достижении соглашения по Brexit сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС еще 29 марта 2019 года, но палата общин так и не одобрила проект соглашения об условиях Brexit. В Брюсселе сначала согласились отложить Brexit до апреля–мая, а потом перенесли его на 31 октября.

