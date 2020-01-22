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Политика

22 января, 23:29

Парламент Великобритании поддержал законопроект по условиям Brexit

политика за рубежом

Фото: AP/TASS/Kirsty Wigglesworth

Парламент Великобритании выразил поддержку законопроекту, по условиям которого страна планирует выйти из Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что следующим шагом должно стать подписание законопроекта королевой Елизаветой II. Если это произойдет, то Великобритания покинет Евросоюз 31 января в 23:00 (1 февраля в 02:00 по московскому времени). После этого планируется старт переходного периода, в течение которого стороны будут договариваться о новых торговых соглашениях.

В этой связи Минфин Великобритании объявил, что глава ведомства Саджид Джавид 11 марта намерен представить парламенту новый проект бюджета страны. По его словам, готовящийся документ содержит "амбициозные планы" по развитию экономики после выхода из ЕС.

В частности, новый проект затронет вопросы налогообложения, о которых ранее говорила Консервативная партия. Кроме того, в документе будут представлены предложения по инвестициям.

Ранее стало известно, что Россия и Британия изменят режим торговли после Brexit. Сообщалось, что на данном этапе ведется работа над коррективами соглашений.

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