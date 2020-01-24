Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

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Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул Мишель после подписания, некоторые вещи неизбежно поменяются, однако дружба между ЕС и Британией сохранится.

"Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники", – заявил он.

Ранее королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект по выходу страны из состава Евросоюза. Документ получил статус закона и соответствующую юридическую силу. Парламент Великобритании также поддержал соглашение.

Европейский парламент должен проголосовать 29 января, после этого стороны обменяются ратификационными документами. Отмечается, что в 23:00 31 января Великобритания покинет Евросоюз. При этом до декабря текущего года будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.

Министр финансов страны Саджид Джавид заявил, что 11 марта представит на суд парламента новый проект бюджета страны с учетом предложений по развитию экономики после выхода из европейского союза.

На фоне решения Великобритании о выходе из Евросоюза в Шотландии снова заговорили о потенциальном отделении Шотландии. Тем не менее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил запрос главы Шотландской национальной партии Николы Стерджен о проведении референдума по данному вопросу.

