Королева Елизавета II одобрила законопроект по выходу Британии из ЕС

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Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект по Brexit. Об этом сообщает телеканал Sky news.

Таким образом документ получил статус закона и обрел юридическую силу. Это позволяет Великобритании покинуть ЕС в установленные сроки – до 31 января.

Накануне сообщалось, что парламент Великобритании поддержал законопроект по условиям Brexit. В этой связи Минфин Великобритании объявил, что глава ведомства Саджид Джавид 11 марта намерен представить парламенту новый проект бюджета страны. По его словам, готовящийся документ содержит "амбициозные планы" по развитию экономики после выхода из ЕС.

Новый проект затронет вопросы налогообложения, о которых ранее говорила Консервативная партия. Кроме того, в документе будут представлены предложения по инвестициям.

По первоначальным соглашениям Великобритания должна была выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако в британском парламенте не поддержали проект соглашения об условиях сепарации.

В результате Евросоюз согласился предоставить отсрочку до апреля – мая, а впоследствии – до 31 октября. В октябре 2019 года Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку по выходу Великобритании из состава сообщества, назначив дату 31 января 2020 года.

