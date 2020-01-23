Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

23 января, 18:45

Королева Елизавета II одобрила законопроект по выходу Британии из ЕС

политика за рубежом

Фото: ТАСС/PA Images/Aaron Chown

Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект по Brexit. Об этом сообщает телеканал Sky news.

Таким образом документ получил статус закона и обрел юридическую силу. Это позволяет Великобритании покинуть ЕС в установленные сроки – до 31 января.

Накануне сообщалось, что парламент Великобритании поддержал законопроект по условиям Brexit. В этой связи Минфин Великобритании объявил, что глава ведомства Саджид Джавид 11 марта намерен представить парламенту новый проект бюджета страны. По его словам, готовящийся документ содержит "амбициозные планы" по развитию экономики после выхода из ЕС.

Новый проект затронет вопросы налогообложения, о которых ранее говорила Консервативная партия. Кроме того, в документе будут представлены предложения по инвестициям.

По первоначальным соглашениям Великобритания должна была выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако в британском парламенте не поддержали проект соглашения об условиях сепарации.

В результате Евросоюз согласился предоставить отсрочку до апреля – мая, а впоследствии – до 31 октября. В октябре 2019 года Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку по выходу Великобритании из состава сообщества, назначив дату 31 января 2020 года.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика