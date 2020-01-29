Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit

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Депутаты Европарламента одобрили соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. В поддержку соглашения проголосовал 631 член парламента, против – 49, 13 человек воздержались, сообщает "Интерфакс".

Ранее за ратификацию соглашения выступил комитет Европарламента по конституционным делам. Британский парламент одобрил соглашение в первой половине января.

Теперь соглашение со стороны Евросоюза должен одобрить Совет ЕС 30 января.

24 января Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

Как отметил Мишель после подписания, некоторые вещи неизбежно поменяются, однако дружба между ЕС и Британией сохранится.