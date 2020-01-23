Комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit

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Комитет Европарламента по конституционным делам поддержал соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза на экстренном заседании в четверг, 23 января. Об этом сообщает ТАСС.

Евросоюз окончательно ратифицирует соглашение после голосования на пленарной сессии Европарламента 29 января. Таким образом, Великобритания сможет официально покинуть ЕС 31 января.

Ранее королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект по выходу страны из состава Евросоюза. Документ получил статус закона и соответствующую юридическую силу.

Парламент Великобритании также поддержал соглашение. Министр финансов страны Саджид Джавид заявил, что 11 марта представит на суд парламента новый проект бюджета страны с учетом предложений по развитию экономики после выхода из европейского союза.

На фоне решения Великобритании о выходе из Евросоюза в Шотландии снова заговорили о потенциальном отделении Шотландии. Тем не менее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил запрос главы Шотландской национальной партии Николы Стерджен о проведении референдума по данному вопросу.

