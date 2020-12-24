Великобритания и ЕС согласовали параметры торговой сделки по Brexit

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Великобритания и Евросоюз согласовали параметры торговой сделки по Brexit. Об этом в Twitter сообщил британский премьер Борис Джонсон.

"Время перевернуть страницу и посмотреть в будущее. Великобритания остается партнером, которому можно довериться, мы остаемся союзниками. Мы разделяем одинаковые интересы", – сообщил политик.

Джонсон отметил, что ЕС и Соединенное Королевство будут стоять плечом к плечу, чтобы достигать общих глобальных целей. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что стороны остаются союзниками и продолжат сотрудничество.

Уточняется, что соглашение состоит из двух тысяч страниц, его должен ратифицировать парламент. По данным СМИ, Лондон пошел на значительные уступки, в том числе в спорном вопросе рыболовства.

1 февраля 2020 года Великобритания официально перестала быть членом ЕС. Таким образом была реализована воля британцев, которые на референдуме 2016 года с перевесом в 1,3 миллиона голосов (52 процента против 48) высказались за выход из ЕС.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отмечал, что Великобритания нанесла удар по европейской мечте и "мягкой силе" Евросоюза, выйдя из его состава, и создала тем самым опасный прецедент.