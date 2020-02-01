Великобритания официально вышла из Евросоюза

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Фото: TASS/EPA/Neil Hall
Великобритания перестала быть членом Европейского союза. В пятницу, 31 января в 23:00 по местному времени (2:00 мск субботы, 1 февраля) Соединенное Королевство спустя 47 лет вышло из европейского сообщества.
Таким образом была реализована воля британцев, которые на референдуме 2016 года с перевесом в 1,3 миллиона голосов (52 процента против 48) высказались за выход из ЕС, где осталось 27 государств, передает ТАСС.
Начало нового этапа в жизни страны сторонникb Brexit встретили в центре Лондона. Основным местом празднования "развода" стала Парламентская площадь, где раздавали значки с надписью "Счастливого дня Brexit".
При этом здание правительства в Эдинбурге, столице Шотландии, день было подсвечено синим и желтым цветом в честь цвета флага Евросоюза. На референдуме 60 процентов шотландцев проголосовали против Brexit.
Как выход Великобритании из ЕС повлияет на Россию
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что "самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало". "Это, возможно, момент для настоящего национального обновления и изменения", – сказал он.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сказал журналистам, что Великобритания нанесла удар по европейской мечте и "мягкой силе" Евросоюза, выйдя из его состава, и создала тем самым опасный прецедент.
"Если раньше вхождение в ЕС считалось воплощением "многовекового стремления" очередного народа к независимости (абсурд, но люди на том же "Евромайдане" искренне так считали), то Британия одним махом опровергла этот тезис", – добавил он.
За выходом из Евросоюза начался переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего взаимодействия, включая соглашение о свободной торговле.
Министр финансов страны Саджид Джавид 11 марта представит на суд парламента новый проект бюджета страны с учетом предложений по развитию экономики после выхода из европейского союза.
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