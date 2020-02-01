Прощание по-английски: что изменится с выходом Великобритании из ЕС

В пятницу, 31 января, Великобритания покинула Евросоюз. Таким образом спустя три с половиной года после того, как британцы проголосовали за "развод" с Европой, в вопросе Brexit поставлена точка. Вспоминаем, как это происходило, а также разбираемся, изменилось ли что-нибудь для туристов, желающих посетить Соединенное Королевство.



Затянувшееся расставание

Фото: AP/Alberto Pezzali

23 июня 2016 года стало историческим днем для Великобритании. Именно тогда в стране прошел референдум, посвященный вопросу о выходе из ЕС. Почти 52% граждан высказалось за такое решение, тогда как против проголосовали 48%. Итогом референдума стало не только волеизъявление британцев покинуть Евросоюз, но и отставка премьер-министра Дэвида Кэмерона, не поддерживающего Brexit, на следующий же день.

Его на посту сменила Тереза Мэй. 29 марта 2017 года она уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit. Для выхода из Евросоюза требовалось согласовать целый ряд изменений, в том числе правовых, экономических и политических. Вскоре выяснилось, что сделать это не так просто, поскольку договоренности должны были устраивать не только Лондон, но и ЕС.

Найти такой баланс и провести через парламент Великобритании соглашение об условиях выхода из Евросоюза Мэй никак не удавалось. Согласованную с ЕС сделку британские парламентарии отклоняли раз за разом. Напомним, одной из главных причин, которая вызывала распри в Лондоне, стал вопрос о будущем Северной Ирландии.

Эту административную часть Великобритании и входящую в состав ЕС Республику Ирландию после Brexit должна была разделить полноценная граница, предполагающая взимание таможенных пошлин. Жители Северной Ирландии выступали категорически против такой перспективы. Брюссель, в свою очередь, предложил наделить эту территорию особым статусом. Однако такая идея не понравилась многим представителям политических кругов Великобритании. По их мнению, подобный подход обособил бы регион внутри страны.



Фото: AP/Matt Dunham

Неудачные попытки убедить парламент одобрить условия сделки с ЕС привели к тому, что в мае 2019 года Мэй объявила об уходе в отставку. В июле того же года главой британского кабмина был избран экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Под его руководством ЕС и Великобритания согласовали обновленную сделку. Главным достижением Джонсона стало то, что он смог урегулировать вопрос британо-ирландской границы.



Было решено, что после Brexit появится зона особого регулирования без постоянных таможенных пунктов, которая охватит Ирландию и Северную Ирландию. В ее рамках не будет производиться контроль санитарных и иных норм при перемещении товаров через границу ЕС и Великобритании.



В декабре 2019 года новый законопроект о Brexit был внесен в британский парламент. Его утвердила палата общин (нижняя палата парламента Великобритании), а затем, 22 января 2020 года, и палата лордов (верхняя палата парламента Великобритании). На следующий день документ подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Документ также ратифицировали в Европарламенте. А 30 января совет Евросоюза окончательно утвердил соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из объединения. Таким образом, 31 января Великобритания покинула ЕС. При этом до декабря 2021 года сохраняется переходный период. В течение него стороны будут вести диалог о дальнейших отношениях.



Зачем был нужен Brexit?

Великобритания стала членом Евросоюза в 1992 году, после подписания Маастрихтского договора. Тем не менее Лондон никогда не оставлял стремлений по возможности сохранять самостийность. Ярким примером служит тот факт, что Соединенное Королевство так и не присоединилось к Шенгенскому соглашению, предполагающему упрощенный паспортно-визовый контроль на границах ряда европейских стран.

В 2011 году Великобритания переживала экономический кризис. На его фоне в стране стало звучать все больше недовольных голосов о пребывании государства в Евросоюзе. А в 2012 году Соединенное Королевство и вовсе устроило демарш на саммите ЕС, отказавшись подписывать так называемый бюджетный пакт, который предполагал введение строгих правил финансовой дисциплины.



Напомним, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в 2013 году заявил, что государство может провести референдум по вопросу выхода из ЕС, но при одном условии: если возглавляемая им консервативная партия на выборах 2015 года победит.

Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина в беседе с Москвой 24 рассказала, что в партии консерваторов всегда существовал раскол по поводу отношения к Евросоюзу. Однако Кэмерону "в страшном сне не снилось", что он на самом деле будет проводить референдум, отмечает специалист.

"Соответственно, Кэмерон выиграл выборы 2015 года, пришлось выполнять свои обещания. И на результаты выборов серьезное влияние, конечно, оказала риторика популистов, которые выдвинули очень позитивную, но достаточно неаргументированную повестку дня", – отмечает Бабынина.





Людмила Бабынина руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Зато эта повестка очень красиво звучала: вернем назад контроль, мы не будем подчиняться Брюсселю и так далее. С этим бэкграундом с небольшим перевесом сторонники выхода из ЕС и выиграли. Никаких глубинных причин для этого не существовало.

Проще говоря, по словам специалиста, в Лондоне хотели "вернуть контроль над границами, торговлей, внешней политикой, миграцией". Тем не менее это популистская риторика, считает эксперт.



Что-то изменится для россиян?

Фото: AP/Matt Dunham

Людмила Бабынина рассказала, что изменится в жизни Великобритании после 31 января, а также как эти перемены повлияют на российских туристов. По словам эксперта, важно, насколько быстро и на каких условиях сумеет договориться Лондон со странами ЕС.

"Если за текущий год – за переходный период – не будет подписан целый ряд соглашений, в первую очередь речь, конечно, идет о торговле, то тогда очень трудно сказать, как будет функционировать бизнес и как будет организована жизнь каких-то отдельный людей – и британцев, и других европейцев, которые связаны между собой", – пояснила Бабынина.





Людмила Бабынина руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Мы пока не можем сказать, каким будет это торговое соглашение и успеют ли его подписать, потому что 11 месяцев – это очень мало для согласования всех нюансов. В случае с Великобританией документ немножко особенный, потому что сейчас у двух сторон одинаковые права и стандарты. Проблема будет заключаться в том, насколько далеко от стандартов Евросоюза захочет отойти Великобритания. Чем больше стандартов ЕС Великобритания захочет отменить, тем сложнее будет договариваться.

При этом эксперт полагает, что выход Великобритании из Евросоюза никак не скажется на туристической сфере. По крайней мере, для российских туристов. "Великобритания не входит в Шенгенскую зону и не имеет с нами соглашения об облегченном визовом режиме. Соответственно, на нашем турпотоке это никак не скажется. Именно с точки зрения простоты получения виз", – сказала она.



Фото: AP/Thanassis Stavrakis

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин также согласен, что Brexit не отразится негативно на турпотоке из России.

"В туризме важны критерии стоимости путешествий, доступность визы, по этим критериям, если соблюдать правила и заранее подавать документы на визу, проблем не возникает. В Великобританию в любом случае отдельная виза", – сказал он в интервью Москве 24.

Эксперт напомнил, что в целом доля российских туристов, посещающих Великобританию, не такая большая. По его словам, популярностью у россиян пользуются образовательные туры с целью изучения английского языка, VIP-туризм и деловой туризм, который подразумевает командировки и переговоры. Горин подчеркнул, что классический групповой туризм в Соединенное Королевство развит слабо. При этом, по мнению специалиста, Brexit, наоборот, может подтолкнуть людей на путешествия по Великобритании.





Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России Как только начались процессы, связанные с Brexit, в этот момент существенно изменился курс валют. Английский фунт в какой-то степени изменился: сначала достигал 115 рублей, сейчас – 81 с чем-то. Получилось, что с точки зрения стоимости путешествия за счет более доступной цены это, наоборот, лучше сказывается на въездном туризме в Великобританию.

Горин добавил, что туры на весенне-летний сезон россияне уже активно бронируют. Большая часть путешествий связана с образовательными целями.



Соболева Илона