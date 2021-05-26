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Безопасность

15:37

Опубликовано видео испытаний секретного оружия России

безопасность

Фото: vk.com/kalashnikovgrp

Концерн "Калашников" опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видео, на котором демонстрируются испытания нового неизвестного российского оружия.

"Когда кадр важнее дрона. Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?" – говорится в подписи к публикации.

Некоторые пользователи посчитали, что речь идет о противотанковом ракетном комплексе нового поколения. А кто-то добавил, что в видео может демонстрироваться новая ракета ПТРК "Вихрь".

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно. "Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах", – пояснил тогда он.

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