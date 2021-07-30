В США призвали к сотрудничеству с Россией и Китаем по вопросам ядерного вооружения

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Несколько конгрессменов-демократов направили письмо в администрацию президента США Джо Байдена, в котором дали рекомендации по поводу американской ядерной политики, сообщает RT.

Парламентарии считают, что Вашингтону следует "повернуть вспять опасную гонку ядерных вооружений" и продолжить сотрудничество с Москвой и Пекином. В письме они предложили обозначить как приоритет переговоры о новом соглашении с Россией в "Обзоре ядерной политики", над которым сейчас работает администрация Байдена.

Отмечается, что самым важным фактором, определяющим структуру ядерных сил США и декларируемую политику, "остаются предсказуемые стратегические отношения с Россией".

Конгрессмены поприветствовали решение американского лидера продлить договор о сокращении и ограничении наступательных вооружений. Также они призвали начать "конструктивные переговоры" с Китаем по вопросу стратегической стабильности.

Помимо этого, авторы письма выступили за отмену решения экс-президента Дональда Трампа разместить два новых типа маломощного ядерного оружия, которые могут обострить конкуренцию с Россией и Китаем. Речь идет о боеголовке W76-2 и крылатой ракете морского базирования.

Администрации Байдена предложили изучить число и типы ядерного оружия, необходимого стране для сдерживания атаки. Отмечается, что в США могут потратить 634 миллиона на программы в этой сфере.

Парламентарии уверены, что сокращение структуры ядерных сил не только не повлияет на национальную безопасность, но и позволит снизить растущую нагрузку на американских налогоплательщиков.

Ранее Байден заявил, что у Владимира Путина есть проблемы, из-за чего он становится более опасным. В частности, президент США отметил, что в распоряжении президента России есть только ядерное оружие и нефть.

