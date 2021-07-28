Байден заявил о проблемах у Путина

Фото: AP/TASS/Patrick Semansky
Президент США Джо Байден считает, что у российского лидера Владимира Путина есть проблемы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
"Он (Путин. – Прим. ред.) знает, что у него проблемы, и это делает его опасней", – заявил лидер США.
Во время разговора Байден также упоминал прошедший саммит с Путиным в Женеве. По мнению американского лидера, российский президент имеет в своем распоряжении только ядерное оружие и нефть.
Кроме того, президент Соединенных Штатов побывал в офисе директора национальной разведки. Там Байден произнес речь перед разведсообществом.
"Он (Путин. – Прим. ред.) знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит", – выразил мнение президент США.
Ранее Байден обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы в конгресс, которые пройдут в 2022 году. Президент США также заявил об угрозе военного конфликта из-за кибератак со стороны РФ.
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