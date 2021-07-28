В ГД прокомментировали слова Байдена о России

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Депутат Госдумы России Руслан Бальбек прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что российская экономика опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы, сообщает RT.

Парламентарий вспомнил о заявлении экс-президента США Барака Обамы о якобы разорванной в клочья российской экономике и отметил, что РФ осуществила сильный скачок в сельском хозяйстве и промышленности.

Бальбек отметил, что экономика России крепко стоит на ногах даже после мощных ударов от Запада. По его словам, это можно увидеть на примере развития Крыма.

"Так что горячатся в своих заявлениях лидеры США, озвучивают свои желания, а не реальное положение дел", – сказал депутат.

Также парламентарий предположил, что американскому президенту срочно нужен враг, которым он будет пугать соотечественников для обеспечения господства демократов во всех структурах власти.

Ранее Байден обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы в конгресс, которые пройдут в 2022 году. Президент США также заявил об угрозе военного конфликта из-за кибератак со стороны РФ.