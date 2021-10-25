Посол России в США призвал не допустить гонку вооружений

25 октября, 23:57
Фото: depositphotos/borjomi88
Москве и Вашингтону предстоит непростой разговор по ракетам средней и меньшей дальности, необходимо не допустить гонку таких вооружений.
Об этом, выступая на заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Мидлберрийском Институте, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат также отметил, что сторонам важно обсуждать и гиперзвуковые неядерные средства, а также стратегические беспилотники.
"Непростой разговор предстоит по РСМД. Нас не удовлетворяет нынешнее положение дел в этой области, и мы хотим понять, что нам нужно сделать вместе для того, чтобы не допустить гонку таких вооружений и предотвратить их размещение в любой части земного шара", – приводится текст выступления на странице дипмиссии в Facebook.
В то же время он отметил, что обязательным предварительным условием для обсуждения с Соединенными Штатами нестратегического ядерного оружия является его вывод из Европы. Москва, подчеркнул Антонов, в этом отношении занимает последовательную позицию.
"Обязательное предварительное условие для обсуждения нестратегического ядерного оружия – вывод из Европы американских боезарядов данного класса на национальную территорию. А также – ликвидация инфраструктуры по хранению и обслуживанию указанных вооружений, прекращение практики совместных ядерных миссий в рамках НАТО", – сказал дипломат.
Ранее несколько американских конгрессменов-демократов направили письмо в администрацию президента США Джо Байдена, в котором дали рекомендации по поводу американской ядерной политики. Парламентарии считают, что Вашингтону следует повернуть вспять опасную гонку ядерных вооружений и продолжить сотрудничество с Москвой и Пекином.
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