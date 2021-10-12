Посол РФ заявил о попытках законодателей США обрушить отношения с Россией

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Новые инициативы Соединенных Штатов по антироссийским санкциям показывают желание обрушить отношения с Москвой и создают иллюзию борьбы с придуманными врагами. Такое мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипломат прокомментировал публикации о том, что в американском конгрессе предложили ввести ограничения против еще 35 россиян.
"Вызывает откровенное недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью местные законодатели пытаются обрушить российско-американские отношения. Новая попытка наложить ограничения на 35 россиян под совершенно надуманным предлогом – яркое тому подтверждение", – приводятся слова Антонова на странице диппредставительства в Facebook.
Он также призвал членов американского конгресса отказаться от деструктивных подходов и заявил, что законодателям в США давно пора осознать безальтернативность конструктивного и взаимоуважительного диалога с Россией.
Антонов также прокомментировал тему кибербезопасности. По его словам, Россия отвечает на все озабоченности США в этой сфере. Кроме того, отметил дипломат, Москва и Вашингтон достигли небольших, но конкретных результатов по пресечению хакерской деятельности.
"Есть небольшие, но конкретные результаты в сфере пресечения хакерской активности. Мы отвечаем на все озабоченности, которые Вашингтон передает нам по установленным каналам", – сказал он.
Ранее Антонов заявил, что российская сторона готова к возобновлению двустороннего диалога с США по антитеррору. Дипломат выразил надежду на то, что такие контакты в дальнейшем будут лишь укрепляться и дополняться полезными дискуссиями в рамках двустороннего диалога.
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