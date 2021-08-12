Посольство РФ предложило Госдепу изучить ситуацию с правами человека в США

Фото: depositphotos/BrandonSeidel

Госдепартаменту Соединенных Штатов вместо критики России за якобы имеющие место нарушения прав человека, следует обратить внимание на эту проблему в собственной стране. С таким заявлением выступили в российском посольстве в Вашингтоне.

"Официальный представитель Госдепартамента продолжает критиковать РФ за якобы существующие нарушения прав человека. Для США <...> самое время обратить внимание на эту проблему внутри своей страны", – говорится заявлении диппредставительства в Twitter.

В качестве рекомендаций по изучению ситуации с правами человека российские дипломаты прикрепили ссылку на доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах", размещенный на официальном сайте МИД РФ.

Ранее посол РФ Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты вводят средства массовой информации в заблуждение относительно реальных условий работы диппредставительств России и США. Так он прокомментировал заявление главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса о требовании Москвы для американского посольства больше не нанимать на работу местный персонал.