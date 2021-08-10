В Госдепе считают, что Россия и Китай пытаются убедить мир в упадке США

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Соединенные Штаты остаются "чрезвычайно сильной страной", несмотря на попытки России и Китая убедить всех, что это не так, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Ни для кого не секрет, что китайское и российское правительства, среди прочих, публично и в частном порядке приводят доводы, что Соединенные Штаты находятся в упадке, а потому лучше ориентироваться на их авторитарное видение мира, нежели на наше демократическое законодательство. <...> Мы напоминаем им, что по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной", – приводит его слова ТАСС.
Блинкен считает, что лучшим способом противостоять этим доводам станут "серьезные" инвестиции в американскую инфраструктуру, он добавил, что Китай каждый год тратит на эти цели в три раза больше, чем Штаты.
Госсекретарь США также заявил, что нельзя участвовать в международной торговле без вложений в экономику собственной страны.
"Слишком долго мы думали, что можем больше торговать со всем миром и меньше инвестировать здесь, у себя дома. Это не пошло на пользу ни нашей экономике, ни нашим рабочим, ни нашему обществу", – сказал Блинкен.
Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтону необходимо быть аккуратным с Москвой, чтобы отношения не стали такими, какими они были до 2014 года.
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